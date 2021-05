San Isidro: Miles de personas se sumaron a la vigilia online para celebrar la Revolución de Mayo

“Esperemos que el próximo 25 de mayo sea presencial. Esta es una fecha para reflexionar y unirnos como sociedad, y luchar todos juntos para sobrepasar esta situación, no sólo como Nación sino como comunidad”, expresó el jefe comunal, quien cerró los festejos al grito de “Viva la patria”.

Luego, a las cero horas, fue el turno del Himno Nacional que cantaron en el mástil de San Isidro el intendente Gustavo Posse; Leonardo Guillen, que estaba en representación de la Cámara de Comercio; el presidente de la Agrupación ex Combatientes de Malvinas, José Cocchiarale; el presidente del Concejo Deliberante, Andrés Rolón; y el párroco de la catedral de San Isidro, Carlos Avellaneda. También se proyectó un emotivo video con distintos testimonios.