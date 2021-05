Encuentran a una anciana muerta y con las manos atadas en su casa de Ituzaingó

La víctima fue identificada como Elena Marinic, y a partir del desorden hallado en la casa, la Policía presume que perdió la vida durante un robo. No obstante, se espera el resultado de la autopsia para confirmar los causales de muerte.

El cuerpo sin vida, y con las manos atadas, de la anciana fue encontrado a partir de un llamado al 911 que realizó un vecino, que se comunicó con el número de emergencias alertado porque por más de un día no vio a la mujer salir de la casa.

Una abuela de 88 años fue hallada muerta en su casa de la calle Posadas al 1300, en el partido de Ituzaingó. Si bien la Policía no tiene certeza sobre los móviles del hecho, todo parece indicar que la mujer murió durante un robo, ya que en el interior del a propiedad todo estaba revuelto.