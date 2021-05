San Martín amplía la recolección de residuos reciclables a más barrios

El siguiente paso es la identificación de las bolsas de residuos reciclables con los stickers del Día Verde, que se pueden retirar de manera gratuita en más de 80 puntos de la ciudad. En caso de no tenerlos, es necesario colocar un cartel casero con la palabra “Reciclables”, para que sea identificado por los recolectores.

This site is protected by wp-copyrightpro.com