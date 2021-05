El presidente anunció nuevos envíos de vacunas desde México y afirmó: “Nos hacen sentir más independientes”

Un fenómeno que no se veía.

Acompañado por parte de su gabinete y en una conferencia de la que también participaron como invitadas la ministra de Salud, Carla Vizzotti; la asesora presidencial Cecilia Nicolini; y el embajador argentino Carlos Tomada, el presidente mexicano sostuvo: “Vamos siempre a trabajar de manera coordinada y solidaria con el pueblo de Argentina y su gobierno, no hay fronteras, estamos juntos en la misma causa, buscar el bienestar para nuestros pueblos”.

“Independencia quiere decir poder valerse por sí mismos, no depender de otros y poder ser artífices de nuestro futuro, y siento que con este anuncio estamos siendo más independientes México, la Argentina y América Latina”, aseguró el mandatario al conmemorarse el 211 aniversario de la Revolución de Mayo.