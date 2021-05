San Fernando intensifica medidas de prevención y sanitización en barrios y centros comerciales

A partir de las nuevas medidas estipuladas por el Estado nacional ante el incremento de casos de coronavirus, el Municipio intensifica los controles en comercios y realiza operativos de sanitización en barrios, centros comerciales, bancos y refugios de pasajeros. Además, las cuadrillas de Orden Urbano reiteran en la vía pública las acciones preventivas fundamentales, protección facial, lavado de manos, ventilación de ambientes y distanciamiento no menor a 2 metros.

