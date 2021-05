Malena Galmarini lleva adelante con AySA un importante plan de obras de agua y cloacas a largo plazo

Un fenómeno que no se veía.

Avances de obras en la zona oeste En la zona oeste del área de concesión, es decir en los partidos de Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, La Matanza, Merlo, Moreno, José C. Paz y San Miguel, son 242 las obras que la gestión lleva adelante y que beneficiarán a más de 261.300 vecinos y vecinas. 🔨 42 en plena ejecución 🔨 94 ya fueron inauguradas y puestas en servicio 🔨 24 obras complementarias fueron finalizadas (esperan de la ejecución de otra para su puesta en servicio) 🔨 10 contratadas y próximas a iniciar 🔨 16 en licitación 🔨 51 en proyecto 🔨 4 programadas para aprobar por el Plan Director de la empresa

Durante muchos años el no tener agua potable significaba tener que comprar bidones todos los días. Hoy muchos vecinos y vecinas ya pueden ver cómo de a poco se reactivan obras en sus barrios. El cambio en la calidad de vida también está vinculado a la llegada de la cloaca a sus casas: es primordial para que no tengan que pagar un camión atmosférico.