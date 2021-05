Cientos de clientes de Edenor siguen sin luz en el conurbano

Esta noche, la zona límite entre los barrios de Villa Bosch y Martín Coronado permanecían a oscuras, también, por problemas aparentemente relacionados con el temporal del fin de semana. No obstante, desde el domingo el clima mejoró y los vientos cesaron, aunque la luz no volvió aún a varias manzanas de las localidades de Tres de Febrero.

” Estamos totalmente a oscuras desde las 8 de la mañana. Edenor no responde a nuestros reclamos”, exclamaba esta noche Mirta, vecina Las Heras y Juan Bautista Alberdi, de la localidad de Villa Ballester, en San Martín.