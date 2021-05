Zappulla: “Hay un aislamiento del gobierno municipal frente a la pandemia, no escuchan otras voces que no sean las propias”

Analía Zappulla, concejal de Juntos por el Cambio en Morón, conversó con SM Noticias, y una extensa charla habló sobre lo realizado por el gobierno municipal en el marco de la pandemia. La edil cuestionó la información recibida por la oposición respecto del avance del plan de vacunación en el distrito, y expuso sobre una alta tasa de mortalidad local a causa del coronavirus. Ya en lo político, se refirió a la postergación de las elecciones, el armado del espacio del que forma parte, y una posible PASO.

Primero, al respecto de la rendición de cuentas del año 2020, la legisladora recordó que el presupuesto se aprobó en octubre del año pasado, por lo que analizaron ejecuciones presupuestarias ya realizadas. Habló también “de subejecución de partidas en áreas sensibles, más si se tiene en cuenta el contexto de pandemia del año pasado”. En esa línea, mencionó “una partida de casi 30 millones de pesos destinada a la prevención y el abordaje de mujeres en situaciones de violencia de género casi no fue ejecutada, y durante un año que vivimos un fuerte encierro, que tuvo como consecuencia un aumento de la violencia intrafamiliar; y también que “algunas partidas importantes en Desarrollo Social tampoco fueron ejecutadas”.

“Por el otro lado, vimos un crecimiento desmedido en partidas como la de personal para la Secretaría de Gobierno”, remarcó, y añadió: “Este tipo de desequilibrios, además de algunas fallas técnicas, nos llevaron a votar negativamente la rendición de cuentas”. “En un año tan difícil como el 2020 entendimos que la ejecución y rendición de los recursos debería haber estado a la altura de las circunstancias, y eso es algo que no notamos en los números concretos. Más allá de los discursos, los recursos son los que marcan las prioridades”, enfatizó.

Seguidamente, la vicepresidenta segunda del Concejo Deliberante hizo hincapié en un dato, “que tiene que preocupar a toda la ciudadanía de Morón pero también a todo el gobierno municipal”. “Según datos del Ministerio de Salud nacional, nosotros tenemos una letalidad -por el coronavirus- de un 40 por ciento más alta que el resto de todo el primer cordón del conurbano”, aseveró. “Es una alarma importante a tener en cuenta, y un llamado de atención sobre algo que está fallando y sobre lo que nos tenemos que poner a trabajar”, sentenció.

“Hay que poner recursos humanos y financieros para equiparar esas cifras. El hecho que por vivir en Morón sea más alta la probabilidad de morirse que en otros lugares del conurbano bonaerense es algo que nos tiene que invitar a trabajar de un modo distinto al que se vino trabajando hasta ahora”, completó.

Consultada por el desarrollo del plan de vacunación en el distrito, Zappulla indicó que “hemos pedido informes y solamente hemos recibido respuestas cargadas de generalidades”. “Como bloque hemos hecho pedidos de informe respecto del avance del plan y de la vacunación, y no lo hacemos para satisfacer nuestra curiosidad, sino para darle respuesta a un montón de vecinos que nos preguntaron cuando van a vacunarse”, comentó.

Para ella “hay un aislamiento del gobierno municipal a la hora de llevar adelante la campaña”. “Incluso habiendo aprobado en el Concejo Deliberante la iniciativa de implementar un Comité de Crisis, sola una vez nos hemos reunido los bloques, en abril del año pasado. Nunca nos bajaron información, y nunca escucharon otras voces que no sean las propias”, señaló.

Por otra parte, la dirigente cambiemista apuntó contra el gobierno central por el manejo de la pandemia. “El día en el que hubo mayor cantidad de contagios y mayor cantidad de fallecidos a causa del coronavirus, en el Congreso se estaba discutiendo una ley para garantizar impunidad. Eso es lo que le importa al gobierno nacional, que está muy lejos de tener una agenda cercana a lo que nos está pasando”, lanzó.

“Pasando por alto cuestiones centrales como la inflación y la pobreza, y si solo nos enfocamos en la pandemia, vemos, por ejemplo, un retraso importante en el tema de las vacunas”, ilustró, y dijo: “Todos tenemos conocidos que recibieron la primera dosis hace más de tres meses y no saben si tienen que volver a vacunarse, o si se les venció la primera dosis y deben iniciar todo de cero”. “Hay personas con enfermedades preexistentes que no han tenido la posibilidad de vacunarse porque para el gobierno no fueron prioridad”, agregó, y manifestó que “hemos tenido un desmanejo frente al tema de la pandemia, y es algo lamentable para todos”. “El gobierno pareciera estar pensando en otras cosas, incluso en cuestiones electorales, todos temas que están muy lejos de lo que se necesita ahora”, cerró.

Ya en lo político, la legisladora habló de la postergación de las elecciones y se mostro de acuerdo con el tema, que planteó “debería ser un debate de solamente 10 minutos”. “La pandemia no puede dar carta blanca para cualquier cosa, como suspender elecciones o cambiar las reglas de juego en un año electoral, pero es necesario cambiar la fecha de las elecciones, pensando que así se gana más tiempo para vacunar a un nivel mayor de población”, propuso.

A su vez, sobre el armado de Juntos por el Cambio post derrota electoral, reveló que “durante todo el año pasado tuvimos muchas instancias de discusión interna para generar autocriticas y entender que fue lo que pasó, porque la gente no nos eligió, y porque no pudimos cumplir las metas que como gobiernos nacional, provincial y municipal nos habíamos propuesto”. “Ahora estamos en un momento de propuestas, de generar un aporte sustancial a la comunidad para salir de las dificultades que estamos atravesando. Nuestro trabajo tiene que ver con eso, aunque es lógico que en un año electoral aparezcan dirigentes que consideren que son los mejores para llevar adelante esas propuestas”, declaró, aunque reconoció que hay “moderación y discusiones tamizadas por lo que es la pandemia”.

Ya en lo local, sobre las divisiones que muestra Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante, Analía Zappulla entendió que “deberíamos ser un bloque de 12 ediles, pero algunos consideraron que no tenían que mantenerse en un espacio de unidad”. “Creo que el espacio tiene que mantener la unidad, y es importante que podamos ofrecer una propuesta clara a los vecinos. Tal vez el momento de unidad venga después de las PASO, ya que las internas me parecen sanas y no asustan, y pueden servir para resolver conflictos internas”, analizó.

También explicó que, a nivel interno, “la figura del ex intendente Ramiro Tagliaferro es importante, pero también hay muchas otras figuras importantes dentro del distrito, que aportan a Juntos por el Cambio en todas sus facetas”. “Estamos en un momento en que todos somos importantes, que es importante construir consensos y generar diálogos para llegar a acuerdos, incluso en las diferencias”, sostuvo, y subrayó que “siempre la última palabra la van a tener los vecinos de Morón”, reiterando su postura favor de una PASO. “El año pasado trabajamos mucho en la autocritica y en entender porque la gente no apostó por nosotros en las últimas elecciones. Ahora intentamos generar propuestas para permitir que la situación se revierta”, finalizó.