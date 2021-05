¿Cuál es el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en Morón?

El sistema de salud público y privado viene mejorando incesantemente su capacidad de internación, en consecuencia con el avance de la pandemia. La cantidad total de camas en establecimientos públicos de Morón pasó de 546 a 563 en la última semana, mientras que en el sector privado aumentó de 354 a 371. No obstante, el crecimiento de los contagios muestra una aceleración más grande que el ritmo de aumento de las camas, poniendo en riesgo de colapso la atención de las urgencias.

