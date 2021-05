Vicente López sigue impulsando la recolección de residuos reciclables y montículos

Se solicita al vecino respetar el cronograma semanal a la hora del depósito de residuos y montículos, de modo que no haya basura innecesaria en la calle ya que esto dificulta el correcto funcionamiento de los servicios de higiene urbana.

Los materiales reciclables pueden ir en cualquier tipo de bolsa, limpios, secos y con sticker, y en caso de no contar con sticker, podrán pegarle a la bolsa un cartel escrito a mano con la leyenda “Día Verde”.