¿Cuál es el límite? Un concejal de San Miguel se unió a un partido nazi

Hoy en día, Vallejos forma parte del bloque del Frente Renovador y cumple su mandato este año. Restará ver si desde el Poder Legislativo de San Miguel lo interpelan para que de explicaciones de por qué se mostró abiertamente junto al mayor exponente nazi de la Argentina, aunque a nadie sorprendería que no lo supiera, ya que su ignorancia política está más que probada.

