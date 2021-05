Además de la falta de luz, los vecinos de la calle Jorge Newbery no pueden transitar por el pésimo estado de la arteria de tierra, que como con cada lluvia, se vuelve un barrizal.

“Nos cansamos de llamar a Edenor y solo nos atiende una grabación. No nos dan una respuesta”, denuncia Sandra en contacto con el Whatsapp de SM Noticias . Llevan más de 15 horas sin servicio eléctrico, en uno de los días más fríos y ventosos de lo que va del año, en combinación con la cuarentena estricta que obliga a las familias a permanecer en sus domicilios.

Las consecuencias del ciclón extratropical que todavía afecta a gran parte del país se magnifican en los barrios más pobres y postergados del conurbano, donde a la falta de obras publicas ahora se suma el abandono de las prestadoras de servicios públicos, como Edenor, que desde ayer no responde el reclamo de la gente que lleva horas sin electricidad.

Edenor deja sin luz a cientos de vecinos del barrio Sarmiento en José C. Paz

