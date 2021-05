Encuesta en redes: El 52% respalda el nuevo confinamiento

Asimismo, con el sistema de salud al límite, y un proceso de vacunación lento, la medida que parecía inaplicable días atrás, según los dichos del propio presidente Alberto Fernández , no se limitará a estos 9 días. La ministra de salud Carla Vizzotti aseguró que “habrá cierres intermitentes” durante el invierno.

Sin análisis de las opiniones, este nuevo confinamiento, que a la luz del movimiento del sábado y domingo no parece tener el mismo acatamiento que la cuarentena de abril de 2020, llega con un cansancio social y una situación económica mucho más delicada, a razón de los miles de puestos de trabajo que se perdieron por lo prolongado de las restricciones del último año.

“No queda otra … la gente no entiende”, escribió seguido a su voto el usuario @peter_hdp. “Si cierran que vacunen a todos yo soy persona de riesgo y desde enero que me anote y sigo esperando”, opinó @silszus.