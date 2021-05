Moreno entregó 22 nuevos móviles a la Policía

Además, en las próximas semanas se instalarán más de 600 cámaras -con las cuales se triplicará la capacidad del COM- y más de 1.700 luces LED en la vía pública para conformar corredores seguros.

En el marco de este Plan, se puso a disposición la APP Moreno Alerta, una herramienta ciudadana que permite denunciar una emergencia de incendio, médica o policial de forma directa al Centro de Operaciones Municipales (COM); se instalaron más de mil luminarias LED en distintos barrios que facilitan el trabajo policial y más de 500 cámaras que ampliaron la capacidad de vigilancia del Centro de Monitoreo municipal.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto a Javier Alonso, viceministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, presentó 22 camionetas Hilux que fueron entregadas a la Policía Bonaerense con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y seguridad en el distrito. Es la primera compra de nuevos móviles en once años en el Municipio.