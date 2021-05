Consecuencias de un ciclón extratropical en los barrios del conurbano

Un fenómeno que no se veía.

Algunas de las recomendaciones frente a la presencia del ciclón son no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas; cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese a la vivienda; no refugiarse debajo de postes o cables de electricidad; y evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Las intensas lluvias anegaron las marginales calles de tierra de localidades perifericas del Gran Buenos Aires. José C. Paz fue uno de los distritos más afectados, y como de costumbre, los vecinos enviaron sus reclamos a SM Noticias.

José C. Paz