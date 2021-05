Inseguridad en Buenos Aires: Golpearon ferozmente a un trabajador en Merlo

Mientras el gobierno de Axel Kicillof pone toda su fuerza pública al servicio del control social por el nuevo confinamiento, los ciudadanos son víctimas de violentos robos en la provincia de Buenos Aires. Un trabajador terminó herido cuando un delincuente lo atacó a golpes en Merlo.

Sucedió el miércoles a las 7 de la tarde en la calle Beruti y Sarmiento, en la localidad de San Antonio de Padua. Un delincuente golpeó y arrastró por el piso a un trabajador para robarle la mochila.

La inseguridad no para de crecer y no tiene restricciones por parte de las autoridades. La zona oeste del conurbano es una de las más afectadas, al parecer, por el desborde de las fuerzas de seguridad, los que no vieron incrementado su número de efectivos.

Como sucede en la mayoría de los casos, en este robo, el delincuente fugó y la víctima, despojada de sus pertenencias, resultó con heridas.