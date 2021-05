El rápido accionar del Sistema de Protección Ciudadana de Tigre permitió controlar un incendio doméstico

Un incendio en una vivienda de Troncos del Talar fue controlado gracias al rápido accionar del Sistema de Protección Ciudadana de Tigre. El trabajo conjunto de los móviles del COT, Bomberos Voluntarios, ambulancias del SAME y Defensa Civil permitió detener el fuego y evitar víctimas.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades de la situación. Gracias a la asistencia de los móviles del Centro de Operaciones Tigre, Bomberos, SAME y Defensa Civil, el fuego fue controlado y no se lamentaron víctimas. Las cámaras del distrito registraron el suceso.