Morón adhiere a las nuevas medidas preventivas anunciadas por la Nación

También se relanzará el Plan Coronavirus, que consiste en planes de pago para regularizar deudas impositivas. Además, se suspenderán los embargos judiciales entre junio y agosto. Y se ampliará el Programa Preservar Trabajo, el mismo ya no será incompatible con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Por su parte, el gobierno provincial, además de las medidas de distanciamiento, anunció una batería de medidas para acompañar a los sectores más perjudicados por la pandemia. No se aplicarán retenciones en Ingresos Brutos a sectores afectados por la pandemia entre julio y septiembre.