Primer día de confinamiento total: Movimiento habitual en la Provincia

Un fenómeno que no se veía.

Locales de gastronomía sólo mediante delivery y take away, y el uso de transporte público es exclusivo para personal esencial que desempeñe actividades, casos especiales, atención de salud y vacunación. Todos deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación” que las habilite a circular.

No se podrá circular afuera del límite del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de residencia.

No se podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales.

Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos al aire libre de cercanía, en horario autorizado para circular -entre las 6 de la mañana y las 18 horas- y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias. No es necesario tramitar permiso para circular para estas actividades.

Bajo la copiosa lluvia, causada por la presencia de un centro de baja presión sobre el Río de la Plata, decenas de vecinos formaban filas frente a comercios esenciales, imagen que no se veía desde hace un tiempo, cuando la atención dentro de los negocios se había flexibilizado.

Esta mañana el tránsito vehícular en ciudades del Gran Buenos Aires era el habitual de un día sábado, lo que no ocurrió durante las primeras semanas del aislamiento social que decretó el gobierno nacional en marzo de 2020.