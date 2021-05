Ituzaingó: Recorrida de obras en la Estación de Bombeo Barrio Nuevo

Al finalizar la recorrida, Descalzo indicó: “Es una obra importantísima para Ituzaingó, y fundamentalmente para el sector de Udaondo. Poder articular políticas con el gobierno nacional y provincial nos permite llegar a más vecinos y vecinas que se ven beneficiados con este tipo de obras. Más de 25 mil vecinos y vecinas se van estar conectando al sistema de red cloacal, lo que genera grandes avances no sólo en relación a la salud de nuestra comunidad, sino que también aporta en materia de cuidado ambiental. Continuamos avanzando en obra pública, que también significa generación de puestos de trabajo y formar parte de un Estado presente que brinda repuestas”.

