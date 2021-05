También, durante la semana, la Municipalidad de José C. Paz proveyó para sus hospitales de los siguientes insumos, 15 monitores multiparamétricos de contantes vitales; 15 bombas de infusión endovenosas, que detallan las dosis que reciben los pacientes; y 15 camas multiposición eléctricas.

Ishii aseguró que “los paceños deben estar tranquilos porque no faltarán camas, ni oxígeno, ni medicamentos, tampoco insumos y ambulancias, ni lugares de atención, porque tenemos tres de los ocho hospitales municipales habilitados para atender pacientes con coronavirus, y habilitaremos el resto de ser necesario”.

Con la habilitación ayer del Hospital Cardiovascular Miguel ‘Maca’ Bulján para recibir pacientes con coronavirus, la ya puesta en funcionamiento a pleno del generador de oxígeno para uso terapéutico en el nosocomio, la adquisición de otro generador de oxígeno para el Hospital Angio y la compra de insumos esenciales, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, garantiza así la atención médica e internación de los vecinos afectados por la pandemia.

Ishii fortalece la capacidad sanitaria de José C. Paz contra el coronavirus

