Estrés, psicosis, e incertidumbre: A horas del inicio del confinamiento, las calles colapsan

Se vieron escenas de irritabilidad, mezclada con angustia e incertidumbre. La sensación no es la misma que la de marzo de 2020, cuando había confianza en el gobierno y un escenario de contagios muy inferior.

En la tarde de este lluvioso viernes, la principales avenidas de la región colapsaron entre quienes intentaron llegar a sus casas previo al toque de queda que empieza a las 20 horas, y otros, que con miedo a un desabastecimiento o la prolongación de la cuarentena estricta, salieron de sus hogares para realizar compras en comercios. También se sumaron a adelantar diligencias los trabajadores que no son considerados esenciales y no podrán desarrollar actividades al menos por 9 días.

Un fenómeno que no se veía desde los primeros días de la pandemia en Argentina, como un dejavú, se volvió a repetir hoy, a horas del inicio de un nuevo confinamiento total en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El miedo a que la medida se prolongue por varios meses, como ocurrió en 2020, hizo salir en masa a la gente a realizar compras de último momento, colapsando calles, avenidas y autopistas.