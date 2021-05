El intendente Nardini inauguró una nueva obra de pavimentación junto al ministro Simone

“Soluciona un problema histórico de agua que teníamos en la calle Costa Rica. Siempre se rompía, y hoy ya no van a tener ese problema cuando quede terminada. Solo nos faltan 250 metros”, explicó Nardini.

Se trata de la calle Fragata Heroína ubicada en el Área de Promoción El Triángulo. Lo realizó acompañado por el ministro de Infraestructura y Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone. Son seis cuadras que también incluyen obra hidráulica. Al ser zona industrial, favorece no solo a los vecinos que circulan sino también a las empresas.