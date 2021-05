Vicente López incorpora más tecnología y nuevos móviles para el área de Tránsito

Asimismo, Vicente López sigue fomentando el uso de la bicicleta como transporte ecológico que contribuye al medio ambiente y aporta beneficios a la salud, y que mucha gente optó para movilizarse durante a la pandemia. En este sentido, el jefe comunal, Jorge Macri indicó: “Cada vez son más los vecinos que utilizan la bicicleta, no solo como deporte o recreación, si no como medio de transporte. Es por eso que pedimos que todos utilicen el casco y tomen conciencia en seguridad vial”.

