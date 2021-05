Intendentes del Grupo Dorrego reclaman eximición de Ingresos Brutos y la vuelta del programa ATP

“Es cuidar la salud y la economía al mismo tiempo, no una u otra. Esa falsa dicotomía ya la vivimos el año pasado, no cometamos el mismo error”, concluyeron.

“Los intendentes PRO entendemos la compleja situación sanitaria que vive nuestro país y en especial el conurbano bonaerense. Sabemos que hay que tomar medidas para controlar y bajar la circulación”, destacan en el envío de prensa. “Sin embargo, entendemos que las pymes y comercios no aguantan más cierres y restricciones sin ayudas”, agregaron.