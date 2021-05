Juan Andreotti acompañó la clase final del primer curso virtual de compostaje de Eco Sanfer

Por último, Florencia celebró: “El curso estuvo estupendo, los profesores que nos instruyeron y nos dieron los materiales estuvieron siempre predispuestos. Ayuda a tomar conciencia de que podemos reciclar lo que usamos, es un pequeño aporte al medio ambiente. Muy conforme con la propuesta ecológica del Municipio, ya me quiero sumar al taller de huerta y sigo reciclando con la ‘Botella de amor’, tengo mi punto cercano en el Hospital Municipal”.

En tanto, Romina agregó: “Terminé el curso de compostaje de 6 clases y me encantó, nos enseñaron la importancia de reducir los residuos orgánicos que tenemos en nuestra casa y darle otra utilidad. El 50 por ciento de lo que desechamos son residuos orgánicos y la idea es que ese porcentaje no vaya a la basura sino que lo podamos reutilizar en una tierra que nos sirva. Nos regalaron una compostera hermosa, así que estoy con muchas ganas de estrenarla”.

Quienes participaron de la iniciativa municipal también opinaron. Por ejemplo, Pamela comentó: “El taller ayuda mucho a reducir la basura en nuestros hogares, reutilizar la yerba, cáscaras de papas, hasta las hojas de los árboles también se pueden compostar para hacer un buen abono. Me sorprende todas las actividades que tiene el área de Medio Ambiente y está bueno que San Fernando tenga una conciencia ecológica”.