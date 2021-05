El gobierno de Vicente López y los gremios acordaron un 40 por ciento de aumento para los municipales

Asimismo, se fijó continuar con el pago de SAMO/FORD, régimen de franqueros, reconocimiento de la enfermería como profesión, días de stress, insalubridades obtenidas, continuar con los asensos de categorías y promociones, y los plus de pago por área cerrada.

Por otra parte, para médicos y profesionales de la salud encuadrados en la ley 10471, se ratificó el plus del 20 por ciento sobre el aumento otorgado por la provincia de Buenos Aires; y para docentes, se ratificó el plus del 30 por ciento sobre, o por arriba, del acuerdo salarial que otorgue la administración provincial.