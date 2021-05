Julio Zamora y Juan Manuel Vila participaron de “El Estado en tu barrio” y “Tigre con vos” en Las Tunas

“Vivo en el barrio, me enteré de esto por las redes sociales y decidí acercarme para vacunar a mi hijo. La atención fue muy buena como siempre; y es muy importante que estemos todos unidos como vecinos y un Estado que nos apoye y brinde estos recursos”, destacó María, vecina de Las Tunas. En tanto Miriam, también vecina, afirmó: “Me pone muy contenta que piensen en nosotros porque muchas veces tenemos dificultades para trasladarnos. Aproveché a hacer muchos trámites y recibí una muy buena atención”.

La concejala de Tigre, Gisela Zamora, también participó de los operativos y afirmó: “Vamos a seguir desplegando esta iniciativa porque es algo muy útil para la comunidad, sobre todo el no tener que trasladarse de un punto a otro y que puedan realizarse todos estos trámites en el barrio, y el Estado estar presente facilitando y solucionando muchas cosas en un solo lugar. Es una actividad que se está realizando con todos los protocolos correspondientes y los cuidados necesarios, siempre manteniendo la distancia social y la sanitización de manos”.

Por su parte, Vila expresó: “La intención del gobierno nacional es tener un acercamiento con nuestro pueblo y a través de los municipios se nos facilita mucho por la territorialidad que tienen. Hoy los argentinos nos estamos dando cuenta de la necesidad de tener un Estado fuerte, presente y con capacidad de respuesta. Todo lo contrario a los cuatro años previos de gestión donde se intentó debilitar al Estado, achicarlo y que no tenga capacidad resolutiva. Nuestra intención como gobierno nacional es devolver al pueblo argentino una gestión que tenga capacidad de responder, sea grande y tenga fortaleza”.