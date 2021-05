Diputados recordó a Meoni, y Massa, emocionado, bajó del estrado a una banca para homenajearlo

“Ese ministro, intendente, legislador transparente, que mostraba con orgullo no sólo los premios internacionales, sino el trabajo que hacía en función de la transparencia en la administración del Estado”, resaltó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le dedicó unas sentidas palabras al ex ministro de Transporte, Mario Meoni, quien falleció recientemente en un accidente de tránsito.