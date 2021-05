Lis Díaz: “Gracias a la respuesta de la comunidad, no estamos lamentando más muertos por coronavirus en Tres de Febrero”

La concejal del Frente de Todos, Lis Díaz, criticó la gestión de la pandemia que lleva adelante el gobierno municipal y aseguró que fue “la comunidad organizada” la encargada de asistir con alimentos y medicamentos a los vecinos más afectados por las restricciones.

“Estamos en una situación de mucha alarma, con récord de infectados y alto numero de fallecidos, por lo que tenemos que entender que mientras esperamos la vacuna debemos seguir cuidándonos”, señaló la edil.

Díaz consideró “lamentable” el debate por la vuelta de clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, y criticó a los “sectores del oficialismo de Tres de Febrero que insisten con presentarse ante la Justicia, cuando sabemos que hoy el mejor remedio es evitar la circulación”.

“Sabemos que niñas, niños y adolescentes necesitan de la escuela, pero en el medio está en juego la vida y la salud, por lo que hay que evitar especulaciones políticas y priorizar los valores”, sostuvo.

Para la concejal, “no hay valoración positiva sobre la gestión de la pandemia en Tres de Febrero, porque no hubo seguimiento efectivo de los casos positivos ni de los contactos estrechos”.

“Gracias a la respuesta que tuvo la comunidad organizada del distrito, hoy no estamos lamentando más muertos”, considera la edil, en referencia a sectores de la sociedad que “asistieron con alimentos y medicamentos, porque en los barrios populares no se viven de la misma manera las restricciones”.

Asimismo, a pesar de que la decisión de suspender las clases presenciales es del gobierno de Axel Kicillof, la referente del Movimiento Evita culpó al oficialismo por no garantizar la educación en sectores vulnerables, “por no haber tratado un proyecto de conectividad” para barrios periféricos.

El reparto inequitativos de vacunas, con ventajas para municipios afines al gobierno bonaerense “es una falacia que intenta instalar Juntos por el Cambio, y la respuesta está en la cantidad de vacunados que tenemos, con la llegada de más de 8500 dosis de Sinopharm, lo que permitió a muchos docentes completar el calendario de vacunación”.

También dijo que gran parte de la obra pública de Tres de Febrero se financia con recursos de la Nación y la Provincia, lo que evita “problemas mayores” en infraestructura.

Para Díaz, el bloque político del que forma parte, a partir de su heterogeneidad, tiene “una profunda convicción de construir en unidad”, para consolidarse como fuerza que prioriza “a los sectores más humildes del distrito”.

“Buscamos generar una propuesta política que en 2023 nos permita recuperar el distrito”, dijo la referente, la que destacó como aspecto positivo del espacio el debate interno del Frente de Todos.

Tras la derrota electoral de 2019 frente a Diego Valenzuela, “venimos haciendo un proceso de autocrítica, y durante la pandemia aprendimos la necesidad de construir unidad para salir a asistir a los vecinos en un momento donde el pueblo está sufriendo mucho”.