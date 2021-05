“En la provincia de Buenos Aires se respetan las leyes y se acompañan las políticas sanitarias necesarias para hacer frente a situaciones de emergencia”, explicó el mandatario bonaerense, y concluyó: “Hemos triplicado las camas de terapia intensiva, pero no podemos conformarnos con eso: estamos en el peor momento de la pandemia, nuestro objetivo tiene que ser reducir los contagios mientras avanzamos con la campaña de vacunación”.

Respecto a la campaña de vacunación, indicó que “ya hemos cumplido el primer hito e inmunizado a más de tres millones y medio de bonaerenses”. “Tenemos que trabajar juntos para profundizar la inscripción y que no haya ningún vecino o vecina de la Provincia mayor de 60 años o de 40 años con enfermedades preexistentes que no se haya registrado para recibir la vacuna”, dijo, y agregó: “Con la llegada de más dosis vamos a estar en condiciones pronto de acelerar la vacunación de todos los grupos de riesgo y trabajadores de actividades esenciales”.

“Las medidas que se adoptaron oportunamente nos permitieron poner un freno a los contagios cuando la dinámica de crecimiento de los casos era exponencial”, sostuvo el gobernador, al tiempo que destacó que “los recaudos que hemos tomado hasta aquí no son suficientes porque estamos ante mutaciones del virus que son más contagiosas”.

Kicillof adelantó más restricciones a los intendentes: “Los recaudos que hemos tomado hasta aquí no son suficientes”