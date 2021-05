Leo Nardini visitó la Escuela Secundaria 1 de Villa de Mayo

El jefe comunal, en su recorrida por el establecimiento, dijo: “Esta es una comunidad educativa muy grande, las dimensiones de este establecimiento educativo hacen que sea único. Estamos supervisando los trabajos de pintura, de iluminación, de electricidad, que se aprovechan a hacerse en el medio de la pandemia, ya que no hay presencialidad”, y continúo: “Los directivos están haciendo un gran trabajo y, también, hay un gran compromiso por parte de todos los chicos y de las familias que vienen a este lugar”.

