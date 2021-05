Morón avanza con el plan para tener cloacas en toda la comuna

En este sentido, el jefe comunal destacó que “estamos terminando uno de los hitos centrales de nuestro plan de gobierno que es la conectividad plena a un servicio tan sensible y básico como es el servicio cloacal y de saneamiento. Aquello que, en su momento, distinguió a Morón por los sucesivos escándalos, hoy es motivo de alegría. Morón está próximo a llegar al 100 por ciento de conexión en lo que hace a la Red Secundaria Cloacal. Además, en muy poquito tiempo estaremos terminando otro colector que atraviesa un sector de Morón Centro y Sur. Una vez que concluyan estas dos obras, que para fin de año deberían estar concluidas, estaremos dando concreción a este anhelado objetivo”.

