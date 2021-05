Región Norte 2: Los intendentes del consorcio mantuvieron una reunión de trabajo con la ministra Teresa García

“En esta oportunidad, los siete intendentes del consorcio tuvimos el honor de recibir a la ministra Teresa García, con quien trabajamos de manera articulada gracias al apoyo que nos brinda el gobernador Kicillof, para encarar una nutrida agenda de temas que incumben a la región. Hoy cada municipio tiene la responsabilidad de la organización local pero los límites distritales no son límites sociales, laborales, y mucho menos en lo que tiene que ver con la movilidad. La vinculación de la región, el aumento demográfico que está teniendo y el crecimiento en el desarrollo industrial, comercial y habitacional requiere una planificación colectiva. Por eso la esencia misma del consorcio es mirar el conjunto, mirar a las personas más allá de si viven en un distrito, trabajan en otro, o quizás tiene algún esparcimiento en un tercero. De esto se trata, cuanto más crezca la región, más se va a beneficiar el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas bonaerenses”, explicó Sujarchuk.

This site is protected by wp-copyrightpro.com