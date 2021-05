Malvinas Argentinas ya tiene 130 mil inscriptos en la campaña de vacunación contra el coronavirus

Por último agregó e informó a los vecinos: “Se vacuna en un montón de lugares, como por ejemplo el Hospital Abete, el Polideportivo de Villa de Mayo, el de Grand Bourg y acá en el de Pablo Nogués. A quien no se inscribió por miedo o por las razones que sean, que lo hagan, que es algo bueno y es para cuidarnos”.

El jefe comunal dijo: “En el marco de la campaña de vacunación, la más grande de la historia, que se está llevando adelante desde Nación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuidamos a nuestros vecinos y podemos ver sus caras de felicidad. Se está avanzando y muy bien, para generar seguridad más allá de que hay que seguir cuidándose y mantener los protocolos correspondientes porque esto no se terminó”.