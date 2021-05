San Isidro comenzó con el Plan Anual de Poda Sustentable

Desde el Municipio informan que aquel vecino o vecina, cuyo árbol en su vereda no esté incluido en el actual plan de poda puede solicitar un permiso en Espacio Público para que el frentista se encargue de podarlo en forma particular. Para solicitar el permiso hay que ingresar al siguiente link.

