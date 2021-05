El presidente encabezó el sorteo de créditos para la refacción y construcción de viviendas

Los otros 22 mil créditos son hipotecarios destinados a la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados de superficie en lote propio, por un monto máximo de 4 millones de pesos cada uno, con un plazo de hasta 30 años para el pago y una financiación del 100 por ciento, por lo que no se necesita contar con ahorros previos.

Acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el mandatario aseguró que la puesta en marcha del programa de créditos lo “llena de satisfacción” porque “en el tiempo que vivimos da la posibilidad de que todos tengan un techo donde cobijarse, un lugar digno donde vivir, no una casa social que da la idea de un lugar que el Estado da para ver cómo se sobrevive, sino de tener una casa linda, digna, disfrutable, vivible”.