La Maternidad Santa Rosa de Vicente López, precursora en el parto respetado

En el contexto de la pandemia, se reorganizó el ingreso y la atención al público. Se instaló el concepto de “Triage” donde se le toma la temperatura y se realizan unas breves preguntas a quienes ingresan al nosocomio. Se habilitaron sectores de guardia, salas de parto y habitaciones especiales para el aislamiento de los casos sospechosos. El personal que atiende a estos pacientes, cuenta con el entrenamiento y las medidas de protección adecuadas para no contagiarse.

“La llegada de un hijo siempre es un momento muy especial y queremos que todas las madres puedan transitarlo con la comodidad que merecen y necesitan. La Maternidad Santa Rosa tiene una gran historia en el vínculo de la mamá y al niño por nacer”, expresó el intendente Jorge Macri. Y añadió: “La Maternidad Santa Rosa fue pionera en el proyecto de UNICEF de maternidad segura y centrada en la familia que tiene que ver no solamente con la adecuación edilicia sino con el recurso humano que acompaña a la familia en el parto”.

El concepto de parto respetado es un modelo totalmente diferente de atención médica, donde la protagonista es la persona gestante y su recién nacido. No como el modelo habitual donde la centralidad pasa por el equipo de salud.