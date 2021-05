Andreotti acompañó un operativo dedocumentación, jubilaciones y más servicios en el Delta

Por último, Cristina del arroyo Seco agregó: “Me enteré que venían con un operativo de servicios y me acerqué para tramitar una beca de ANSES para mi hijo y renovar el documento. Me parece una idea espectacular y estoy contenta de que hayan venido a la isla, son trámites muy necesarios”.

En tanto, Julieta señaló: “Vine porque tenía que hacerme el documento y aproveché que me quedaba cerca, ya que con el tema de la pandemia se complica viajar. Estoy agradecida porque me atendieron muy rápido y todo muy bien organizado”.

Los vecinos que se acercaron a la Escuela 20 también opinaron sobre la iniciativa. Por ejemplo, Gloria que vive en el arroyo Pay Carabí comentó: “Me acerqué al operativo para hacer un trámite de ANSES, me orientaron y ayudaron con todas las consultas. Es una buena idea porque nos queda cerca de casa y facilita mucho las cosas a nosotros que estamos alejados del continente”.

Por su parte, Molle señaló: “La idea es tener un Estado más inteligente y al mismo tiempo más sensible, que le acerque el servicio al vecino del Delta con todas las dificultades que sabemos que muchas veces tienen para llegar al continente. Es el Estado el que tiene que hacer el esfuerzo y acá lo vemos con ANSES, PAMI, RENAPER, Desarrollo Social y el Municipio presentes”.

“En nuestro extenso Delta de 900 kilómetros cuadrados tenemos vecinos que para poder realizar un trámite tienen dos horas de lancha y que ellos no tengan que ir a buscar al Estado, sino que el Estado esté cerca, facilita su vida diaria”, explicó Andreotti.

