Rematan mansiones de San Isidro por deudas millonarias con el Municipio

El Municipio ha detectado otros 60 casos similares de propietarios que viven de forma lujosa, pero especulan no pagando las tasas municipales. En caso de no regularizar su situación, el camino será el mismo, y el Municipio solicitará a la Justicia la subasta pública de estas propiedades.

Y resaltó la funcionaria: “Mientras la mayoría de los vecinos cumplen con sus obligaciones con mucho esfuerzo, por otro lado, tenemos este acto de injusticia por deudas millonarias de contribuyentes que no tienen dificultad para afrontar los pagos de ABL”.

“Aplicamos un concepto de equidad tributaria por el cual se protege al que paga y al que menos tiene, pero no a aquellos que especulan. Por ejemplo, en el caso de los gastronómicos y gimnasios que están pasando un mal momento por las restricciones de la pandemia les reducimos en un 50 por ciento las tasas. Eso es equidad tributaria”, sumó el jefe comunal.

Una de las mansiones está ubicada en Isabel La Católica 1388, Beccar, y algunas de sus características son cancha de tenis; piscina de 180 metros; 7 dormitorios, 5 baños, 7 mil metros cuadrados de parque; y unos 1919 metros cuadrados cubiertos. El titular es Balmont Holding Ltd, una sociedad extranjera “offshore” con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas.

“Aquel que especule con no pagar las tasas municipales pudiendo hacerlo, desde el Municipio se le solicitará al juzgado que lleve esos inmuebles a remate judicial. Con el pago de las tasas municipales que abonan con mucho esfuerzo los vecinos se sostienen servicios clave, como el patrullaje, la higiene urbana y los tres hospitales municipales que, como todos sabemos, hoy atraviesan una realidad dura con el tema de la pandemia”, dimensionó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.