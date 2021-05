Escobar: Sujarchuk y Cabandié inauguraron la primera planta de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

“Quiero felicitar al partido de Escobar por lo proactivo de la gestión de su intendente y de todos los trabajadores, trabajadoras, vecinos y vecinas del municipio que se suman a la política ambiental. Ariel permanentemente me cuenta acerca de esta sinergia y del compromiso que encuentra en toda la comunidad. Así que bienvenida sea la planta con el aporte de equipamiento de parte de la Nación, pero con la gestión y el presupuesto del municipio, que también está encarando otros proyectos como por ejemplo, el de la energía solar. Siempre es un gusto estar acá con Ariel y con los escobarenses”, manifestó Cabandié.

“Una de las políticas más nobles que llevamos adelante junto al gobierno nacional es el cuidado por el ambiente. Por eso estos logros tienen nombre y apellido y son el del presidente Alberto Fernández y el ministro Juan Cabandié, quien una vez más viene al partido de Escobar para supervisar los trabajos y todas las obras concretas que realizamos, entre las cuales se incluye la iniciativa del reciclado. Lo que vemos acá es un proyecto financiado por el Estado Nacional, a través del Ministerio, que nosotros lo habíamos comenzado antes pero jamás hubiésemos podido alcanzar semejantes objetivos si no fuera por la llegada de estos fondos. Además, esto viene acompañado de otra serie de políticas conjuntas entre Municipio y Nación para promover un camino de sostenibilidad, de cuidado por el ambiente y de trabajo colectivo, y así mejorar la calidad de vida de todos”, expresó Sujarchuk.