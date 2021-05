Jofré indignado por la aglomeración en Showmatch: “Tienen que ser coherentes con lo que le piden hacer a la gente”

El concejal de Tres de Febrero publicó anoche un video en redes sociales que se viralizó por millones en el que reflejó, con sus palabras, la indignación de miles de argentinos al ver como en un programa de televisión se aglomeraban cientos de personas sin barbijos ni distanciamiento. En dialogo con SM Noticias, Jofré habló de una conducta reiterada, como en el velorio de Diego Maradona, en las marchas a favor del aborto, y el velorio de Mario Meoni, y pidió coherencia a los funcionarios y comunicadores.

Con el fondo de la pantalla de su televisión sintonizada en el programa televisivo, Jofré dijo, entre otras cosas: “mientras estas sentadito diciendo que los chicos no vayan a la escuela, que los gastronómicos no trabajen, y el gobierno te pide que no te juntes con más de 10 personas en tu casa, Marcelo Tinelli vuelve a hacer un programa con una cantidad de gente encimada y sin barbijo”.

“Este sorete -Tinelli- que hablaba de la mesa del hambre y se fue en avión afuera (…) y mientras el 70 por ciento de los chicos de la provincia de Buenos Aires son pobres, este forro que se llenó de plata haciendo negocios con la política, se te caga de risa en la cara”, exclamó, para concluir con la frase: “si no despertamos no nos quejemos”.

“Fue un año de remar solo, cargado de muchas emociones, después de pedir que los chicos vuelvan a las clases, y de pedir que los comerciantes vuelvan a trabajar, no podría creer ver a toda esa gente toda junta” adentro de un estudio de televisión.

Por eso, decidió hacer de manera espontanea el video que terminó compartiéndose por millares en las tres redes sociales.

Jofre desea que la viralización de sus palabras, “sirvan para visualizar lo que realmente le pasa a la gente, en un mensaje para el gobierno, al margen de la cercanía que tiene Tinelli” con el Frente de Todos.

Fue verborragico y con un lenguaje popular: “Digo lo que pienso, y creo que la gente vio en un mí a una persona común, que no puede mandar al hijo al colegio, que no puede abrir su comercio, o que quizás no pudo despedir a un pariente que falleció”.

“Se vienen equivocando con las medidas desde hacer mucho tiempo, y ojalá el gobierno tome decisiones que permitan a la gente cuidarse, con una vida relativamente normal, y a la vez evitar que se sature el sistema de salud”, pidió el concejal del espacio Tercera Posición.

“Ya pasó con el velorio de Diego Maradona, con la Ley del Aborto, con el fallecimiento del ministro Mario Meoni, solo pido coherencia con lo que se le pide a la sociedad”, finalizó.