Sujarchuk recorrió obras en Escobar junto a los ministros Katopodis, Arroyo y Simone

Para finalizar, Sujarchuk, puntualizando sobre las obras en la Ruta 25, señaló que “es la transformación por esencia del partido de Escobar”, agregando que “la gestión anterior castigaba a quienes no éramos del oficialismo, pero inmediatamente Katopodis lo resolvió”. El jefe comunal manifestó que “nunca hubo una obra de semejante magnitud”. “Esto lo que hace es planificar el Escobar del futuro. Tenemos que darnos cuenta de que, en medio de una pandemia tan compleja, hacemos obras públicas, contenemos las situaciones sociales, generamos puestos de trabajo, reciclamos y seguimos poniendo a la Argentina de pie”, cerró el mandatario.

Katopodis, por su parte, señaló que estas obras “cumplen con deudas que tenía el gobierno nacional con Escobar”. “Hay que entender que las obras no son de un partido político, lo importante es que las obras se hagan”, manifestó el ministro, asegurando que “durante muchos años la nación le daba la espalda municipio”. El ex intendente de San Martín se refirió puntualmente a las obras en la Ruta 25, indicando que “estamos tratando de mejorar la conectividad entre los municipios, para que un bonaerense pueda ir de un municipio al otro”. “La gente nos votó porque durante cuatro años les dolió el bolsillo”, enfatizó el ministro.

