El Municipio de Tigre conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

“Me da mucha felicidad ser uno de los instrumentos y testigo de las políticas de Igualdad del Municipio, después de tantos años de sufrir atropellos, discriminación y persecución por ser quienes somos. Hoy la comunidad del LGBTQ+ puede sentirse como un vecino más. Tigre, nuestro lugar en el mundo, dice no a la discriminación”, destacó el director general de Políticas de Igualdad, Norberto Arce.

This site is protected by wp-copyrightpro.com