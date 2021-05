“Buscamos junto a todos los sectores una unidad con un Estado presente y fuerte, al lado de los que menos tienen”, dijo Zamora

Por su parte, Lovaglio expresó: “Estamos contentos por la visita del compañero e intendente Julio Zamora. Sinceramente siempre lo vi estar donde tenía que estar, junto a los vecinos y trabajadores. Solo tenemos palabras de agradecimiento porque siempre miró al vecino, trabajando y construyendo. Julio es un intendente que entiende, camina y hace lo que tiene que hacer un verdadero peronista, escuchar, y como un humilde dirigente, atiende el teléfono y no nos deja afuera, dándonos la posibilidad de participar”.

“Compartimos un encuentro en este lugar tan hermoso y con tanta historia, escenario del abrazo entre Perón y Balbín, que significó el reencuentro de los argentinos. Hablamos de la situación de los trabajadores de la zona norte y de la agenda futura que tiene que tener no solo el movimiento obrero, sino también quienes integramos este espacio tan amplio que es el peronismo en vistas al futuro electoral. También dialogamos de los argentinos que sufren y la pasan mal y que deben contar con una representación dentro del ámbito del Frente de Todos que los defienda y proteja. Buscamos junto a todos los sectores una unidad con un Estado presente y fuerte, al lado de los que menos tienen”, destacó Zamora.