Pacientes alterados destrozaron el Hospital de Morón por una supuesta demora en la atención

“Repudiamos enérgicamente el accionar delictivo y miserable de quienes no entienden que los trabajadores y trabajadoras de la salud están dejando la vida en pos de nuestros vecinos y vecinas. En este caso, de quienes ocasionaron serios destrozos en la Guardia del Hospital de Morón. Nos solidarizamos con sus trabajadores y exigimos justicia contra los culpables de este repudiable acto de vandalismo”, comunicaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado de Morón.

Allí les negaron el ingreso, ya que el coronavirus no era ese el motivo de la consulta. Aparentemente, Jorge Ramos, de 39 años, Martín Muñoz, de 25, y Romina García, de 27 años, asistieron debido a que la mujer estaba con convulsiones.