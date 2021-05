En las últimas semanas, los trabajadores realizaron distintas acciones tendientes a visibilizar la delicada situación, como el corte de Ruta 24 y Conscripto Bernardi. “Nos encontramos trabajando con código rojo y no tenemos oxígeno”, dijo a un medio local uno de los enfermeros. “No tenemos ART, ni seguro, ni de mala praxis; si acá nos pasa algo, perdemos la matrícula”, advirtió.

La vocación los mueve a seguir prestando sus servicios a pesar de atravesar enormes dificultades económicas, las que no son atendidas por el gobernador Axel Kicillof, ni por la intendente de Moreno Mariel Fernández. Según trasciende, los profesionales comen en ollas populares y caminan kilómetros desde sus hogares hasta el centro de salud por no poder cargar la SUBE.

Enfrentan el riesgo y en la primera línea, tienen marginados sus derechos laborales, y el más básico, el de un salario digno. Más de 120 trabajadores, enmarcados en la figura de becarios, no cobran desde el mes de enero.

Kicillof y Mariel Fernández no le pagan a trabajadores de la salud desde hace cinco meses