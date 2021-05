Más de cien personas en un estudio de televisión: Indignación y denuncias a Marcelo Tinelli

Ocurrió anoche en los estudios Baires de Don Torcuato. El clásico programa de televisión “Showmatch” convocó a más de 100 personas, entre bailares, elenco y técnicos, sin barbijos, ni distancia social, en un set cerrado. Varios abogados comunicaron en redes sociales que establecieron denuncias invocando los artículos 205 y 239 del Código Penal.

El primer programa de “Showmatch”, emitido anoche por Canal 13, y grabado en los estudios Baires del partido de Tigre, fue tendencia no por la espectacularidad de las puestas en escena musicales, o por los vetustos sketch de humor noventoso, si no por haber pasado por alto todas las disposiciones del gobierno nacional, a días que el presidente Alberto Fernandez anuncie un endurecimiento de las restricciones por el repunte de los casos de coronavirusen plena segunda ola.

Hubo abrazos, besos, aglomeraciones y todo lo que recomiendan no hacer los infectólogos que conforman la mesa de consulta del gobierno nacional, los que extrañamente permanecen en silencio tras el bochornoso espectáculo de anoche.

“Tinelli metió 200 personas en un estudio, pero le quieren sacar las clases a mi hijo y el laburo a mí”, escribió el cocinero Dante Liporace.

“Algún funcionario del gobierno me explica porque los bares no pueden tener gente adentro, porque no podemos juntarnos con nuestra familia, porque los chicos no pueden ir a la escuela y porque Marcelo Tinelli puede hacer semejante show en un lugar cerrado”, publicó el presentador ‘Baby’ Etchecopar.

“Tremenda la clandestina que armó Tinelli, pero el hijo de puta sos vos por pedir que vuelvan las clases presenciales”, otro de los tuits con mayores reacciones.

También se hicieron virales expresiones de politicos, y en lo local, el concejal de Tres de Febrero, Martín Jofre, logró una importante repercusión en Facebook, Twitter e Instagram con un video titulado “Se nos cagan de risa en la cara. Pan y circo para los argentinos”.

“Dado el bochornoso espectáculo que atestiguamos durante la noche del día de ayer en ‘Showmatch’, y visto y considerando que en este país tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, presenté denuncia penal contra Marcelo Tinelli por rompimiento de medidas sanitarias”, tuiteó el abogado Alejando Sarubbi Benitez. Lo mismo hizo el letrado Darío Ramírez, quien también compartió su acción en redes.