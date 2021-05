El Concejo Deliberante de Morón aprobó la rendición de cuentas

El decreto que aprueba la rendición de cuentas del Municipio de Morón fue votado positivamente por una amplia mayoría de concejalas y concejales tanto del oficialismo como de la oposición. A su vez, fue aprobada por 13 votos positivos y 10 negativos la compensación de gastos y recursos financieros del ejercicio 2020. Fue en una sesión que contó con la presencia de 9 presidentes de bloque y autoridades del cuerpo, y 14 ediles de forma virtual.

Fue la presidenta del bloque del Frente de Todos, Paula Majdanski, la que abrió el debate: “Esta rendición de cuentas es el resultado del año más extraordinario que nos ha tocado vivir, y también es el resumen de un año de una gestión más que exitosa en la conducción de una situación sanitaria absolutamente desconocida no sólo para Morón y la Argentina sino para el mundo. En este contexto, el gobierno de Morón, el que volvió al gobierno por elección de los vecinos y vecinas en diciembre de 2019, afrontó con absoluta solidez, eficacia y compromiso la situación extraordinaria que le tocó enfrentar”.

Tras una pormenorizada descripción de más de 180 políticas públicas aplicadas durante la pandemia, la concejala Majdanski agregó: “No podemos dejar de remarcar que se trabajó con una mirada socio-sanitaria integral. Desde el llamado al 148, la evaluación médica, el seguimiento, la campaña de donación de plasma, la campaña de vacunación, el programa detectar, el andamiaje de la red voluntaria joven. No hay improvisación, hay un Estado presente, articulado, dando todo de sí. Y en esta área tan sensible, tan respetada para nosotres, podemos decir que el cien por ciento del personal de salud ha recibido ambas dosis de la vacuna, habiendo reflejado durante toda la pandemia un nivel muy bajo de contagios en el sector. Y esto responde al acceso a materiales de protección y su utilización adecuada”.

José María Gayoso, presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente y concejal del Frente de Todos, dio una encendida exposición: “Apenas asumimos el 10 de diciembre del 2019, nuestro actual intendente, Lucas Ghi, se acercó personalmente al Hospital Municipal motorizado por las cientos de denuncias que habíamos recibido en los últimos 4 años y fehacientemente se encontró con lo peor, falta de medicamentos, de insumos hospitalarios, de alimentos, de equipamiento, las instalaciones sin ningún tipo de mantenimiento, obras 4 años frenadas, 3 de 10 respiradores rotos, y varias deudas con proveedores. A poco de asumir se advertía una deuda de más de 1200 millones de pesos, entre otras cosas, porque de manera irracional, inconsulta e irresponsable, el entonces intendente, Ramiro Tagliaferro, había dejado de pagar durante 7 meses el servicio de recolección de residuos”.

En una descripción específica de las acciones llevadas adelante para combatir la pandemia, Gayoso detalló que “el Municipio de Morón consiguió aumentar en más del doble la cantidad de respiradores distribuidos en el servicio de terapia Intensiva, en la guardia y en los nuevos módulos sanitarios”, y que “se incrementó en un 25 por ciento las camas de terapia intensiva; se incorporaron dos módulos sanitarios para la atención de pacientes con coronavirus; un Módulo Sanitario con consultorio y 9 camillas para atención de pacientes sospechosos de coronavirus; y una estructura modular con 10 camas suplementarias para pacientes con coronavirus”.

“Se realizó una puesta en valor del espacio de estar -comedor, baños y dormitorios- donde permanecen las y los profesionales de guardia que atienden el virus. Destaco la labor del personal de nuestro hospital que gracias a la implementación y el adecuado uso de los materiales de protección su contagio fue casi nulo. Esto data de un estudio que se realizó en conjunto con la Universidad de Buenos Aires. Y además, es fundamental agregar que durante todo el 2020 el Hospital de Morón recibió y atendió a personas de todos los distritos del conurbano bonaerense, sin cerrarle la puerta a ningún ser humano no se limitó a la mezquindad de solo servir a los propios, como muchos promulgan creyendo que es la solución a todos nuestros problemas”, agregó el legislador.

Para continuar con el desarrollo de la exposición, el presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente expuso: “En 2020, que es el ejercicio en análisis, se gastaron mil 828 millones 462 mil pesos. Ello representa un 47 por ciento más que lo gastado en 2019 y representa un 22 por ciento del total de lo gastado en el Municipio. En personal, se invirtieron mil 417 millones de pesos; en medicamentos casi 138 millones; y en útiles médicos 57 millones pesos. Se incrementó en más del 800 por ciento de drogas imprescindibles para la atención de pacientes que requieren respirador como el midazolam y el fentanilo” Y agregó: “Terminamos las obras e inauguramos el nuevo Centro de Atención Primaria “Dr. Salinas” en Castelar Norte, y abrimos, junto a la Provincia, la licitación para la reforma integral del Centro de Atención Primaria “Juana Azurduy” en Castelar Sur”.

En relación a Desarrollo Social expuso Gustavo Pintos, concejal del Frente de Todos y presidente de la comisión con la misma denominación. “Mediante el Equipo de Orientación Social, que está compuesto por licenciadas en trabajo social, administrativos y administrativas, y arquitectas y arquitectos, que se encuentra descentralizado en las Unidades de Gestión Comunitaria, para poder tener una mirada territorial de las necesidades sociales de las familias de Morón, se sostuvo y organizo demandas de los ciudadanos , de forma telefónica o presencial y se asistió con 1070 colchones, 690 frazadas, pañales, zapatillas, agua, kits escolares, 94 desagotes, guardapolvos, alimentos así como 150 familias asistidas en el marco del Programa de Mejoramiento Habitacional con chapas, membranas y tirantes”, dijo.

“Se creó la Red Voluntaria Joven, un programa de participación voluntaria y solidaria para jóvenes entre 18 y 35 años. A través de esta red, se conformó un espacio de acción ciudadana, con el fin de contribuir al cuidado y asistencia vecinal de cercanía a adultos mayores, personas con comorbilidades y población de riesgo con el retiro de recetas y medicamentos, compras de alimentos, acompañamiento a establecimientos de salud para chequeos médicos, y realización de trámites bancarios o de salud de forma presencial o virtual. En el Operativo Abrigar se asistió a 80 personas y se entregaron 5000 viandas”, añadió el concejal.

Y para cerrar la extensa exposición, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social detalló el trabajo del área del Ejecutivo municipal: “Desde marzo del 2020 hasta febrero de 2021 se entregaron en sus propios domicilios 120 mil bolsones de alimentos compuestos por productos como leche en polvo, arroz, fideos, aceite, polenta, harina, azúcar, yerba, productos enlatados, mermelada, postres, gelatina, flan, puré de tomate y cereales, entre otros. Los productos de estos bolsones están adaptados para personas con diabetes y celiaquía”.

La temática de desarrollo local, empleo y economía social estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Mujer, Género, Diversidad y Derechos Humanos, Julieta Laviuzza. “Durante el año 2020 reactivamos el servicio de intermediación laboral gratuito, ofrecido por la agencia municipal de empleo, y 53 empresas utilizaron el servicio solicitando la cobertura de más de 90 puestos de trabajo, con una participación de 363 postulantes, donde más de 80 trabajadores y trabajadoras accedieron a un empleo formal en las empresas locales. Se realizaron más de 1934 entrevistas de orientación ocupacional. De la misma manera y para garantizar la igualdad de oportunidades, se llevaron a cabo acciones de formación e inclusión laboral para el colectivo LGTBIQ+”, aseveró.

La concejala continúo describiendo las políticas públicas llevadas adelante para amortiguar los efectos de la pandemia. “Es de destacar la puesta en marcha del programa Sostén, a través del cual se otorgan microcréditos a tasa cero de 25 mil y 30 mil pesos, a ser devueltos en cuotas sin interés, con el objetivo de preservar puestos de trabajo y mitigar las consecuencias del cierre de actividades. El programa municipal se desarrolla desde el 25 de julio de 2020 y se instrumentó en cuatro convocatorias durante el año pasado y continúa en el 2021. Hasta el momento, más de 74 instituciones del distrito accedieron al mismo. No es menor recordar también que, para contribuir frente a las situaciones en las que se vieron sumergidos los comerciantes del distrito por la pandemia, y también se eximió el 100 por ciento del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene, para aquellos contribuyentes que no hayan sido alcanzados dentro de la nómina de actividades esenciales durante el aislamiento y que vieron afectada su actividad”.

El vicepresidente del Concejo Deliberante de Morón, de Morón, Gabriel Barquero, concejal del Frente de Todos, detallo la administración los recursos públicos en materia de seguridad: “Se han sumado móviles, instalado fuerzas de seguridad de distintas dependencias como la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, que depende directamente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en donde se asientan 700 efectivos que cumplen funciones en el Área Metropolitana pero están asentados acá, o sea se encuentran a disposición inmediata de cualquier problemática de seguridad que surja en nuestro distrito. Entendiendo que la seguridad es articulación de fuerzas, se han realizado más 5500 operativos de prevención y control, en múltiples puntos del distrito, en conjunto entre personal de la Secretaria de Seguridad y las direcciones de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, Tránsito, Policía Local, de la Provincia, Federal, Gendarmería y las unidades especiales”.

“Más de 8000 vecinos se sumaron al programa “Ojos en alerta”, cuyas capacitaciones y adhesiones no se detuvieron ni detienen durante el cumplimento de los distintos protocolos de aislamiento social y preventivo que se van cumpliendo. En concordancia con esto se realizaron más de 140 operativos para el cumplimento del decreto nacional 297/2020, como así también en operativos de cobro de jubilaciones y pensiones para nuestros adultos mayores, los operativos “Detectar”, “El Estado se acerca al barrio”, y la entrega del Servicio Alimentario Escolar en las distintas escuelas de Morón. Se colocaron cuatro nuevas postas de seguridad en Córdoba y Arenales; Don Bosco y Arena; Pergamino y Tucumán; y bajo la utopista del Hospital Posadas. Se colocaron cinco nuevos lectores de patentes en diversos puntos de acceso al distrito, dos en Haedo, Castelar, Morón y Villa Sarmiento”, amplió Barquero.

Fernanda Monteros, concejala del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Educación, desarrolló las inversiones realizadas en esta temática específica. “Esta rendición de cuentas está sin dudas marcada por la reconfiguración de todas las áreas, poniendo a la de Salud por delante de todas, y la educación, cultura y deportes no escapa a ello. Recuerdo que la expectativa para el 2020 era otra, sabíamos los enormes desafíos que teníamos que enfrentar en la reconstrucción del tejido social, pero esto no lo esperábamos y el país no estaba preparado para enfrentar una pandemia, el sistema de salud , la ciencia y la tecnología venían muy diezmadas , sin inversión, denostadas. Lo digo para que no nos apartemos de lo que hoy nos convoca en este contexto situado, sabiendo que toda la construcción de estos tiempos deben estar guiados por la salud y el cuidado de la vida, por el consenso que sepamos construir, con aportes sin especulaciones electorales”, subrayó.

Y la legisladora destacó como prioritario que “a partir de la declaración de la pandemia reconvertimos el Servicio Alimentario Escolar e implementamos la modalidad de modulo Alimentario, contemplando que cada familia pueda retirar los productos asignados para consumo en sus hogares”. “Incorporamos los servicios de desayuno y merienda completo y almuerzo, formalizando así la entrega de los bolsones de alimentos para los niños, niñas y adolescentes”, cerró.

El debate

Sandra Yametti, presidenta del bloque GEN, planteó críticas desde el plano técnico: “Esta jurisdicción tiene dos particularidades en su evolución. Una es muy buena, el presupuesto que le había sido aprobado fue aumentado en un 117 por ciento, lo cual es una iniciativa que celebramos porque manifiesta voluntad del Departamento Ejecutivo de reactivar la actividad económica en una contexto de crisis y parálisis económica como fue el 2020. Sin embargo, la otra particularidad no es buena, nos preocupa que de ese presupuesto vigente de más de 112 millones pesos, tan solo se haya ejecutado un 47 por ciento”.

Tras enumerar una serie de discrepancias en la formas de ejecutar el presupuesto por las cuales votaría en contra de la rendición de cuentas, la concejala destacó que “después de este análisis por jurisdicciones, y anticipando desde ya que no considero posible votar aprobando esta rendición de cuentas, también creo necesario recordar, como parte de los motivos para votarla negativamente, lo que ya expresaba en la sesión en que aprobamos este presupuesto cuya ejecución hoy se examina”. “Decíamos entonces que los presupuestos se acompañan, es prerrogativa indelegable de quienes han ganado una elección y están gobernando, y también expresé ese día que esta consideración estaba intensificada por la pandemia, dado que la situación social exigió más que nunca al Municipio estar presente para aquellos sectores más vulnerables. También dijimos entonces que así y todo había consideraciones que no se podían dejar pasar por alto, primero, era un presupuesto atípico, impropio a un trimestre de finalizar la ejecución, y también dijimos en esa sesión que era un presupuesto que se veía ejecutado en soledad, desde un oficialismo que prefirió gestionar con poca receptividad a escuchar las propuestas que no provenían de la propia coalición de gobierno”.

Por su parte, el presidente del bloque Cambiemos Morón, Cristian Herrera, adelantó su voto negativo dado que: “La dispersión presupuestaria en compensaciones es de alrededor del 13 por ciento para los 3 meses de ejecución en relación a un presupuesto aprobado en octubre, teniendo en cuenta que tenía un 15 por ciento del tiempo para ejecutar. A su vez, en el expediente no constaban las copias ni los convenios a aprobar. Estas dos cuestiones justifican un análisis más profundo de parte del Tribunal de Cuentas, considerando que si la rendición de cuentas se aprueba el Tribunal de Cuentas actúa por muestreo, y en caso de ser denegada la aprobación, actúa de forma más extensa. Sin entrar en cuestiones valorativas de la transparencia y de ningún tipo de irregularidad, esos motivos son suficientes para justificar mi voto negativo”.

Por su parte, Alejandra Liquitay, presidenta del bloque Juntos por el Cambio Morón y presidenta de la Comisión de Seguridad, expresó su disidencia. “Adelanto mi voto negativo. Hemos encontrado obras que no han avanzado lo suficiente, como la faltante de agua en el barrio Santa Rosa, y allí la posibilidad de no tener que gastar en agua embotellada sería fundamental. En relación a seguridad todavía falta mucho trabajo. Día a día, en la comisión que presido tratamos un montón de proyectos y destaco la voluntad de todos los concejales de todos los espacios políticos, pero lamentablemente aún falta. Todos los días vemos nuevos casos que hacen un número a la estadística pero detrás hay una familia desgarrada. Pero también quiero destacar que tanto Axel Kicillof como el intendente Lucas Ghi hayan continuado otras obras empezadas por la anterior gestión, como son la puesta en valor del SAME, los Centros de Atención Primaria, y retomar la entrega de las netbook para profundizar la virtualidad”, declaró.

El cierre del debate estuvo en la voz de Paula Majdanski del Frente de Todos, quien sostuvo: “A las claras están las disímiles miradas sobre cómo gestionar un gobierno en el marco de una pandemia. Muchas y muchos tuvieron la oportunidad para llevar adelante este municipio, y sabemos cómo lo denigraron y se fueron sin dar cuentas de los 1200 millones de pesos de deuda. Acá hay un camino recorrido que se pone de manifiesto en la voluntad férrea de poner a Morón de pie y en todos los contextos que se nos pongan adelante. No hay excusas, hay acción y convicción en lo que estamos haciendo. Según el INDEC para el 2021 tenemos una población de 318 mil 104 personas, y tenemos 91 mil 993 personas vacunadas, lo que representa un 28,9 por ciento de la población vacunada. Esto es gestionar una pandemia, esto es dar respuestas, va más allá de lo que se dice. Afuera están las postas de vacunación, están cada uno de los programas que se llevan adelante para seguir cuidando a los vecinos y vecinas de Morón”.

La rendición de cuentas del 2020 fue votada positivamente por una amplia mayoría de concejalas y concejales tanto del oficialismo como de la oposición. A su vez, fue aprobada por 13 votos positivos y 10 negativos la compensación de gastos y recursos financieros del ejercicio económico del año pasado.