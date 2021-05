La UNAHUR investigará sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica

“Muchas de las moléculas que generan las plantas de cannabis tienen que ver con su actividad antimicrobiana. La intención del proyecto es evaluar estas formulaciones para que a partir de allí se puedan generar cremas o productos de aplicación tópica en infecciones de la piel como las producidas por quemaduras, diabetes o heridas ulcerosas”, comentó el Dr. Paulo C. Maffia, director del proyecto, que estará cargo de su organización, planificación y diseño.

This site is protected by wp-copyrightpro.com